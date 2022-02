Ganze 25 km lang und 12 km breit ist das Alpenland zwischen Österreich und der Schweiz. Es verzeichnet weniger Einwohner als die Stadt Lemgo, dafür aber – statistisch – mit die höchste Vermögensdichte der Welt. Die Abschaffung des Bankgeheimnisses und der Datenabgleich mit europäischen Steuerbehörden im Zuge der "Weissgeld-Strategie“ hat dem klassischen Geschäftsmodell des Finanzplatzes einen schweren Schlag versetzt. Dennoch traf der Autor auf eine weiterhin florierende Treuhandbranche: Sie betreut ca. 18.000 Stiftungen und Trusts. Wohlhabende aus der ganzen Welt vermeiden nun ganz legal Steuern, bringen Geld vor Pfändung oder Ex-Ehepartnern in Sicherheit oder regeln hier ihren Nachlass, was nicht selten zu Konflikten mit den Erben führt. Nicht zuletzt die Debatte um eine höhere Erbschafts- und eine Vermögenssteuer in Deutschland macht eine "Familienstiftung“ in der Erbmonarchie für manche Millionäre attraktiv.