Landtagswahl in Bayern - was soll das Bierzeltgetöse?

Bayern bleibt Bayern - dieses Versprechen hat Ministerpräsident Markus Söder beim Wahlkampf um den bayerischen Landtag immer wieder betont. Doch das ist gar nicht so einfach - denn die Spaltung zwischen jung und alt, Stadt und Land, traditionell und progressiv ist in Bayern tief. Überschattet wurde der Wahlkampf auch durch die Flugblattaffäre um den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Ihm wurde vorgeworfen, in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Später gab sein jüngerer Bruder Helmut Aiwanger an, das Flugblatt geschrieben zu haben