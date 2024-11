Nik Kershaw in Bochum: The 1984 Tour

Auch wenn man bei "1984" unweigerlich an den dystopischen Roman von George Orwell denken muss – für Nik Kershaw war das Jahr alles andere als düster: Kein britischer Künstler verkaufte 1984 mehr Platten als er, mit "Human Racing" und "The Riddle" wurden beide seiner Platin-Alben in diesem magischen Jahr veröffentlicht. Bei seiner Tour zum vierzigsten Jubiläum werden deshalb beide Werke in voller Länge gespielt – plus Zugaben!

Selbst nach 40 Jahren sind die großen Hits von Nik Kershaw aus dem Radio nicht wegzudenken – allen voran die drei Pophymnen "Wouldn´t it be good", "The Riddle" und "I Won’t Let The Sun Go Down On Me". Doch auch für andere Künstler hat er Hits geschrieben, beispielsweise "The One & Only", mit dem Chesney Hawkes 1991 weltweit die Top 10 eroberte.

Dass Nik Kershaw zu den großen Songwritern seiner Generation zählt, beweisen aber nicht nur die Chartplatzierungen – immer wieder wird sein Talent auch von Legenden wie Eric Clapton, Miles Davis oder Elton John gepriesen. Bei seinen Live-Konzerten entfacht Nik eine immense Energie und schafft für seine Fans mit alten Hits und aktuellen Songs ein ganz besonderes Erlebnis!