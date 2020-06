Besondere Besetzung im großen Sendesaal

Der Auftakt fand im großen Sendesaal des WDR in Köln statt. Normalerweise sitzen dort 650 Menschen im Publikum und auf der Bühne ist Platz für ein komplettes Orchester. Im Publikum saßen dieses Mal acht Menschen, die alle an der Produktion beteiligt waren, auf der Bühne standen drei Musiker.

Deutsche Soulmusik

Der WDR 4 Konzertsommer startete mit Stefan Gwildis, dem Mann, der der deutschen Soulmusik eine Stimme gegeben hat. Zusammen mit Tobi Neumann am Klavier und Hagen Kuhr am Cello spielte er eine Stunde lang einen Querschnitt aus den unterschiedlichen Jahrzehnten seiner musikalischen Laufbahn. Schwungvolle Soul-Klassiker wie „Sie ist so süß, wenn sie da liegt und schläft“ („How sweet it is“) wechselten sich ab mit nachdenklichen und kritischen Tönen in „Handvoll Liebe“.

Zwischendurch wechselte er kurz den Platz und ging in die Sitzecke zum Interview. Dabei wurde natürlich auch das Thema Corona angesprochen. Und auch da hatte Stefan Gwildis einen klaren Standpunkt: