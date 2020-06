Jimmy Cairns, Hilfssheriff in Wichita, soll über Wyatt Earp einst gesagt haben: " Wyatt Earp war ein wundervoller Beamter. Er war pflichtbewusst bis in die Haarspitzen und fürchtete sich offenbar vor nichts. Die Cowboys respektierten ihn alle und erinnerten sich seiner Überlegenheit und Autorität bei Gelegenheiten, wo er sie einsetzen musste. " In verschiedenen Filmen wird Earp als "Gerechtigkeitsfanatiker" dargestellt, der für das Gute kämpft. So auch in dem Film "Wyatt Earp - Das Leben einer Legende" (1994) mit Kevin Costner in der Rolle des Helden.