Kick it like Beckham (Originaltitel: Bend It Like Beckham) ist die Fußball-Komödie einer britisch-indischen Regisseurin aus dem Jahr 2002. Es geht um die junge Inderin Jess, in Großbritannien lebend, die mit Begeisterung Fußball spielt. Allerdings ist ihre Familie sehr traditionsbewusst und so muss die Fußballerin die Werte der indischen Welt mit der einer britischen Mittelklasse-Familie unter einen Hut bringen.