Julia aus Dormagen hat gut kombiniert: Unser Informant war an der Sparrenburg in Bielefeld, der achtgrößten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Der Gewinn führt Julia aber nicht die 121 Stufen auf den Turm der Sparrenburg hoch, sondern sie darf ihren Urlaub mit dem Wohnmobil und WDR 4 verlängern – und zwar dahin, wohin sie will! Herzlichen Glückwunsch!