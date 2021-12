Ein Kind ist geboren - Die Weihnachtsgeschichte in der Musik

In seiner Bedeutung stand Weihnachten lange Zeit hinter dem Osterfest zurück. Erst seit dem vierten Jahrhundert wird auch das Fest der Geburt Jesu von den Gläubigen gefeiert. Bis in unsere Zeit hat sich Weihnachten zum wichtigsten Familienfest, entwickelt. Es ergreift alljährlich Besitz vom gesamten öffentlichen Leben. Kein anderes Fest kündigt sich weltweit derart einladend an. Wie ist es dazu gekommen? Hängt das mit dem Versprechen zusammen, das den Menschen in der Weihnachtsgeschichte gemacht wird? Welche gesellschaftlichen Bedingungen jenseits der Religion könnten bei dieser Entwicklung eine Rolle gespielt haben? Auch die Musik hat dazu beigetragen. Bekannt ist vor allem Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, uraufgeführt 1734. Doch die musikalische Vertonung der Weihnachtsgeschichte ist viel älter und inspiriert Komponisten bis heute.

Zu Wort kommen in Teil 1: Karl-Heinz Göttert, Ingo Dorfmüller, Ton Veerkamp. Vorgestellt werden die Weihnachtsmusik von Thomas Tallis, Heinrich Schütz, Johann Schelle, Johann Mattheson, und Gottfried Heinrich Stölzel