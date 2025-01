LIVE - Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Am 1.1.2025 wird zum 67. Mal das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Großen Musikvereinssaal in Wien übertragen. An die 100 Länder weltweit übernehmen dieses musikalische Großereignis, das mit einem abwechslungsreichen Programm aus Werken der Strauss-Dynastie und deren Umfeld das neue Jahr begrüßt und 2025 das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn einläutet.

Am Pult der Wiener Philharmoniker steht diesmal ein enger musikalischer Vertrauter und jahrzehntelanger Wegbegleiter des Orchesters: Riccardo Muti, der das Neujahrskonzert nun zum siebten Mal leiten wird und seit 2011 Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker ist.

Gemeinsam mit dem Orchester hat Maestro Muti für die Auswahl des Programms neue Blicke auf das kompositorische Umfeld der Strauss-Familie geworfen und zwei Werke ausgesucht, die bislang noch nie in diesem Rahmen erklungen sind: Neben dem Marsch "Fidele Brüder" von Joseph Hellmesberger Jr. wird mit einem Walzer von Constanze Geiger erstmals auch eine Komposition einer Frau beim Neujahrskonzert aufgeführt. Die junge Komponistin weckte im Wien des 19. Jahrhunderts das Interesse zahlreicher Musikgrößen und so stand 1848 bei der Uraufführung ihres "Ferdinandus-Walzer" niemand geringerer als Johann Strauss Vater am Dirigentenpult, und auch Johann Strauss Sohn führte zahlreiche ihrer Werke auf.

Johann Strauß Vater

Freiheits-Marsch, op. 226

Josef Strauß

Dorfschwalben aus Österreich, Walzer, op. 164

Johann Strauß Sohn

Demolirer-Polka, Polka française, op. 269

Johann Strauß (Sohn)

Lagunen-Walzer, op. 411

Eduard Strauß

Luftig und duftig, Polka schnell, op. 206

PAUSE

Johann Strauß (Sohn)

Ouvertüre zur Operette 'Der Zigeunerbaron'

Johann Strauß (Sohn)

Accelerationen, Walzer, op. 234

Joseph Hellmesberger

Fidele Brüder, Marsch aus 'Das Veilchenmädel'

Constanze Geiger

(Bearbeitung: Wolfgang Dörner)

Ferdinandus-Walzer

Johann Strauß (Sohn)

Entweder – oder! Polka schnell, op. 403

Josef Strauß

Transactionen, Walzer, op. 184

Johann Strauß (Sohn)

Annen-Polka, op. 117

Johann Strauß (Sohn)

Tritsch-Tratsch, Polka schnell, op. 214

Johann Strauß (Sohn)

Wein, Weib und Gesang, Walzer, op. 333

Wiener Philharmoniker

Leitung Riccardo Muti

Live aus dem Großen Saal des Wiener Musikvereins

Redaktion: Susanne Rump