Konzert des Bundespräsidenten

Das Konzert steht für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Seit 1988 gibt es als Erfindung des musikaffinen Richard von Weizsäcker das Benefizkonzert des Bundespräsidenten. Dessen Erlös kommt seitdem jährlich sozialen und kulturellen Organisationen zugute. In den ersten Jahren hat es in Berlin stattgefunden, seit 2006 liegt der Spielort wechselweise jeweils in einem anderen deutschen Bundesland. Schon einmal - 2010 - war die Kölner Philharmonie der Schauplatz des Benefizkonzerts. Und schon damals spielte das WDR Sinfonieorchester, das auch die diesjährige Ausgabe dieses festlichen Musikereignisses sinfonisch gestalten wird. Cristian Măcelaru dirigiert eine abwechslungsreiche Auswahl von Stücken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Preis der Eintrittskarten ist 2025 eine Spende an die Elly Heuss-Knapp-Stiftung – Deutsches Müttergenesungswerk enthalten.