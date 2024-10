Afra Kane im Ebertbad Oberhausen

Mit ihren Kompositionen bringt sie die Dinge, die sie emotional und intellektuell bewegen, in eine künstlerische Form. Das hat ihr 2019 den Montreux Jazz Talent Award eingebracht. Im Frühjahr 2024 hat Afra Kane ihr zweites Album herausgebracht: „Could We Be Whole“. Mit diesem Programm ist sie beim diesjährigen Hömma Festival im Ebertbad in Oberhausen aufgetreten.

Drei Tage später ist dort der US-amerikanische Gitarrist Greg Howe mit seinem Trio aufgetreten. Der vielseitige Gitarrist ist im Laufe seiner Karriere als Tourmusiker mit solchen Pop-Stars wie Christina Aguilera, Rihanna, Michael Jackson oder Enrique Iglesias aufgetreten. Auf seinen Solo-Alben bewegt er sich zwischen Hard Rock und Fusion-Jazz. Im Ebertbad in Oberhausen hat er im Trio seinen energetischen Fusion-Jazz gespielt, angetrieben durch die verzerrte Elektrogitarre.

Vor einigen Wochen war die Saxophonistin Luise Volkmann als Artist-in-Residence-Künstlerin beim Jazzfestival Viersen mit gleich drei ihrer Bands zu Gast. Ihr Trio Volkmann/Jarret/Andrzejewski folgt nach eigenem Bekunden der Idee, spielerische Eleganz in der Musik abzubilden und vor allem energetisch das Publikum in eine strömende Reise mitzunehmen. Stilistisch bewegt sich ihre Musik zwischen einfachen Folk-Songs und improvisierten Soundkollagen.

Afra Kane Quartett

Afra Kane – voc, keyb

Emilio Vidal – gtr

Jérémy Krüttli – b, moog

Noah Weber – dr

Greg Howe - Jokers

Greg Howe – gtr

Mohini Dey – b

Marco Cirigliano (Nelly) – dr

Trio Volkmann/Jarret/Andrzejewski

Luise Volkmann – sax

Paul Jarret – gtr

Max Andrzejewski – dr

Aufnahmen vom 18. und 21. Oktober 2024 im Ebertbad Oberhausen und vom 20. September 2024 im Ernst-Klusen-Saal Viersen

Moderation: Thomas Mau

Redaktion: Niklas Rudolph