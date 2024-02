An diesem Tag ist normalerweise nirgendwo was los. Bei uns schon. Zum vierten Mal freuen wir uns mit euch auf unsere kleine feine Comedyshow am ‚Katertag‘. Wir laden euch ein nach Köln zur Aschermittwochsshow mit Musikcomedian Dr. Pop.

"Hitverdächtig" heißt das Programm des studierten Musikwissenschaftlers. In irrwitzigem Tempo schlägt Dr. Pop den Bogen von barocker Kirchenmusik über volkstümlichen Schlager bis hin zum Gangsta-Rap. Ihr lernt viel, ihr lacht viel.



WDR 2 Lachen Live – die Aschermittwochsshow. Am 14.2. in Köln. Sichert euch hier mit ein bisschen Glück (ab Montag, 05.02.2024) euren Platz auf der Gästeliste.