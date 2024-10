Bomb Busters – Denken oder Detonieren!

Schnell erklärt

Eine tickende Bombe! Wer kann sie entschärfen? Keiner?! Wir?!? Auweia, wenn das mal gutgeht. Bei "Bomb Busters" besteht jede Bombe aus 48 "Kabelplättchen", jeweils vier Mal die Werte eins bis zwölf. Diese werden zufällig, aber gleichmäßig an die Mitspieler verteilt und jeweils aufsteigend sortiert. Die eigenen Kabel sind bekannt, die der Mitspieler nicht. Ein Kabel darf jeder für alle sichtbar mit der richtigen Zahl markieren – dann kann es losgehen.

Wer am Zug ist, muss einen Schnitt durchführen: Dazu zeigen wir auf ein Kabel eines Mitspielers und sagen, welche Zahl wir dahinter vermuten. Erlaubt sind nur solche Zahlen, die wir auch selbst auf der "Hand" haben. War unsere Vermutung richtig, dürfen beide Spieler das jeweilige Kabel – nun gekappt und ungefährlich - offen hinlegen. Und was noch besser ist: Anhand der Position in der Kabelreihe gewinnen wir auch Informationen über die noch unbekannten Nachbarn.

Haben wir dagegen die falsche Zahl vermutet, rückt der "Zünder" unerbittlich vor. Je nach Teamgröße verzeiht dieser nur wenige Fehler – erreicht er das Totenkopfsymbol, findet unser Einsatz ein explosives Ende. Zum Trost für den Fehlversuch dürfen wir immerhin das falsch geratene Plättchen mit einem Hinweis kenntlich machen. Erst wenn alle Kabel durchgeschnitten wurden, ist der Sprengsatz unschädlich gemacht - und wir dürfen endlich aufatmen.

Was macht den Spielreiz aus?

Um eine Chance auf den Sieg zu haben, müssen wir uns gegenseitig helfen, Licht ins Dunkel der Kabelreihen zu bringen. Unsere "Leben" auf dem Zünder sind zwar wertvoll, aber nicht bewahrenswert. Klug ver(sch)wendet sind sie unsere wichtigste Ressource, um dringend benötigte Informationen zu erlangen. Also nur Mut, raus damit! Nur das letzte darf unter keinen Umständen verloren gehen.

Und das ist oft gar nicht so einfach, denn rote und gelbe Kabel machen uns das Leben schwer. Sie sorgen, zwischen den anderen einsortiert, für Ungewissheit. Gelbe Drähte kommen immer paarweise vor und dürfen auch nur gemeinsam gekappt werden. Noch gefährlicher sind rote Kabel – wird eines davon durchgeschnitten, haben wir sofort verloren. Wer in ihrer Nähe herumschnippelt, sollte sich seiner Sache also sehr sicher sein.

Wer hat Spaß?

"Bomb Busters" ist ein Logik- und Deduktionsspiel mit eingeschränkter Kommunikation. Freunde dieser Spielgattung finden hier Material für viele schöne Stunden: 66 Einsätze variieren das Grundprinzip mit immer neuen Ideen und Schwierigkeiten. Es bleibt spannend und herausfordernd.

Oft ist der Nervenkitzel aber eher stiller Natur. Zwar können und sollten wir gemeinsam diskutieren, müssen dabei aber immer aufpassen, nicht aus Versehen geheime Informationen preiszugeben. Und entscheiden muss am Ende jeder selbst.

Fazit

Ein spannendes Denkspiel mit verspielter Optik und einem hohen Wiederspielreiz. "Bomb Busters" ist ein echter Knaller!

Bomb Busters

Hisashi Hayashi

Pegasus Spiele

2-5 Spieler:innen ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten

ca. 30 Euro