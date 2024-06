Worum geht es?

Wenn Moritz Rinke sonntagmorgens im Bett liegt und hört, wie sein Sohn im Wohnzimmer Fußball spielt, legt er schon mal im Geiste eine gute Flasche Rotwein beiseite, um Engelbert, den Nachbarn von unten, zu besänftigen.

Der Sohn ist neun, ein Mini-Manuel-Neuer. Wie er seinen Sohn dennoch so erzieht, dass er auf keinen Fall ein Fan von Bayern München wird, ist eine der bezaubernden Geschichten im neuen Buch des Autors und Dramatikers Moritz Rinke.

Es sind lauter Liebeserklärungen an den Fußball, die erzählen von der Sehnsucht, "das Erwachsenwerden und damit das Altern durch ewiges Spielen aufzuhalten", eine Art Verlängerung der Kindheit. Rinke erinnert sich an seine Fußballkindertage und an die EM 1976.