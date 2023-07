Frederick Kohner wurde 1905 in Teplitz-Schönau geboren. In den 1930er Jahren floh er als deutscher Jude in die USA. Hier arbeitete er als Drehbuchautor für Hollywood. Den Roman über seine Tochter Kathy schrieb er 1957 in nur wenigen Wochen. 1986 starb Frederick Kohner in Brentwood, USA.