Pia Ciesielski - "Dschinns" von Fatma Aydemir



Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun erfüllt er sich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Zur Beerdigung reist die Familie aus Deutschland an - jeder mit seinen eigenen Geheimnissen, Wünschen, Wunden. "Dieses Buch über die Geschichte einer deutsch-türkischen Gastarbeiterfamilie hat mich tief beeindruckt", sagt Buchhändlerin Pia Ciesielski aus Köln. "Es hat mich an so vielen Stellen zum Nachdenken angeregt und berührt."