Worum geht es?

In "Schnell leben" erzählt Brigitte Giraud eine Geschichte entlang ihrer eigenen Lebenslinie. Vor 20 Jahren kam ihr Mann Claude mitten in Lyon bei einem Motorradunfall ums Leben. Wenige Tage zuvor hatten die beiden den Kaufvertrag für ein windschiefes Haus unterschrieben.

Brigitte Giraud wird mit ihrem kleinen Sohn Theo 20 Jahre in diesem Haus wohnen, es wird zum Zeugen ihres Lebens ohne Claude werden. Zwanzig Jahre nach dem Unfall wird die Wohngegend zum Spekulationsobjekt, Brigitte Giraud will weg, verkauft. Auch um in ihrem Kopf endlich Ordnung zu schaffen.

Es hat sie nie interessiert, dass die Ursache für den Unfall nicht aufgeklärt wurde, aber jetzt treibt es sie um. War es Schicksal? Hätte es gar nicht anders kommen können? Hätte sie es verhindern können? Was wäre gewesen, wenn …