Urlaub mit den Eltern - ein amüsanter Reisebericht

Worum geht es?

André Herrmann ist 36 Jahre alt, als er nochmal mit seinen Eltern in den Urlaub fährt und ihnen damit einen großen Wunsch erfüllt. Sie wollen so gerne nach Israel, alleine fühlen sie sich allerdings überfordert, also locken sie ihn mit dem Angebot: "Wir zahlen alles, und du kommst mit."

Abschlagen war für ihn keine Option, also treten sie zu dritt diese Reise an. André Herrmann dokumentiert alles unter dem Hashtag #UmdE und erreichte damit eine riesige Followerschaft. Über eine Million Menschen verfolgten seine Tweets und damit diesen Abenteuertrip.

Hier gibt es die Tweets über das Ü60-Pärchen aus Sachsen-Anhalt und ihren Sohn als Reiseleiter im Langformat.