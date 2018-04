Alice Merton zu Gast im WDR 2 Studio: "Jetzt geht's erst los!"

An der Bushaltestelle lernt sie ihren späteren Manager kennen. Nachdem angefragte Plattenfirmen ständig Extrawünsche und Änderungsvorstellungen äußern, gründet Alice Merton lieber ihr eigenes Label. Ende 2016 veröffentlicht sie "No Roots". Über eine Million Mal verkauft sich die Nummer. Im deutschsprachigen Raum sowie in Frankreich (der zwischenzeitlichen Heimat ihrer Mutter) gibt’s Platin, in Italien und Polen Gold dafür sowie in den amerikanischen Billboard Alternative Charts die Pole Position.

Tourneen und das erste Album

Der Erfolg ist so nachhaltig, dass Alice Merton lange Zeit überhaupt nicht nachzulegen braucht. Erst im August erscheint die zweite Single "Hit The Ground Running". Und jetzt gerade "Lash Out". Wieder so eine hypnotische Nummer von internationalem Format, für die die 24-Jährige Grammy-erfahrene Profis wie Dave Bassett und Serban Ghenea verpflichten konnte, die sonst für Pink, Bruno Mars, Lorde, Vance Joy oder Elle King arbeiten.