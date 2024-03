Europa erleben - mit WDR 2

Entdeckt die Altstadt in Tallinn, besucht die Hallgrimskirkja in Reykjavík, schlendert durch die Gassen Lissabons oder schaut vom Eiffelturm aus über ganz Paris. Wir schicken euch jeden Tag in eine andere europäische Stadt. Von Rom, über London bis nach Amsterdam - lernt die Städte in Europa neu kennen.

So könnt ihr mitmachen:

Ab 04. März 2024 fleißig das WDR 2 Morgenmagazin hören und nach dem Aufruf bei der WDR 2 Hotline (0800 5678 222) anrufen. Beantwortet die Fragen über die jeweilige Stadt in unserem WDR 2 Europa Quiz richtig - schon seid ihr dabei. Keine Sorge, bei dem Quiz steht ihr nicht alleine da. Euch steht ein "Joker" aus der jeweiligen Stadt zur Seite: Ein Einwohner, der sich richtig gut auskennt, euch weiterhilft und euch auch hinterher noch tolle Insidertipps für euren Besuch geben kann.