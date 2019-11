Audio: Bibliothekarin macht aus Lese-Muffeln Lese-Fans

Wie man mit Büchern über Games Kinder und Jugendliche in die Bibliothek lockt, das weiß Angelika Neuhaus. Sie ist Schulbibliothekarin an einer Gesamtschule in Köln und will Schülerinnen und Schüler zu Buch-Fans machen. | audio