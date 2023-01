Rap trifft Orchester: alyona alyona mit Коли ховають молодих (When the Young Are Buried)

Machiavelli Sessions. . 03:14 Min. . UT . Verfügbar bis 16.01.2028. WDR. Von Dr. Elfie Vomberg, Jan Kawelke, Vassili Golod.

Die ukrainische Künstlerin alyona alyona rappt Коли ховають молодих (When the Young Are Buried) in einer sinfonischen Version. Sie wird begleitet von dem WDR Funkhausorchester.

Bei den Machiavelli Sessions performen Rap-Artists politische Songs gemeinsam mit einem Orchester. Die dritte Staffel wurde in Köln, im Klaus-von-Bismarck-Saal des Westdeutschen Rundfunks mit dem WDR Funkhausorchester aufgenommen.