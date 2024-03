COSMO Session: Laufey - " From The Start"

COSMO Video. . 03:07 Min. . Verfügbar bis 07.03.2029. COSMO.

Aller Welt spricht über sie: Gerade erst hat Laufey einen Grammy eingesackt, ihr Song "From The Start" hat in den USA im letzten Jahr Gold bekommen. Die isländisch-chinesische Künstlerin tritt bei Jimmy Kimmel auf und auch bei COSMO Session.