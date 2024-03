Best-of Iran im Herzen: Wie die "Frau, Leben, Freiheit"-Bewegung in Deutschland wirkt

COSMO Video. . 58:30 Min. . UT . Verfügbar bis 07.03.2029. WDR. Von Shanli Anwar, Parniean Soufiani.

Iran im Herbst 2022: Landesweit verbrennen Frauen ihre Kopftücher. Grund dafür ist der gewaltsame Tod der jungen Jina Mahsa Amini.

Die kurdische Iranerin starb an Folgen der gewaltsamen Festnahme durch die sogenannte Sittenpolizei. Die Konsequenz: Proteste, wie sie das Land bisher noch nicht erlebt hat. Das Regime schlägt brutal zurück, reagiert mit Verhaftungs- und Hinrichtungswellen. Dennoch entsteht mit der Parole "Frau, Leben, Freiheit" eine Bewegung, die bis heute anhält. Im WDR COSMO-Videopodcast "Iran im Herzen" bringt Shanli Anwar prominente Stimmen an einen Tisch, mit und ohne iranische Wurzeln. Was sie verbindet: Sie alle tragen Iran im Herzen – und erzählen auf beeindruckende Weise mit persönlichen Geschichten, warum uns der Kampf um Frauenrechte, Freiheit und Demokratie auch in Deutschland bewegt.