COSMO Wild Card - Essen // 22.02.25

Melane

"Ich bin nicht nur Schwarz, eine Frau und Sängerin. Ich bin alles in einem" , sagt Melane im COSMO Interview. Melane Nkounkoulos musikalischer Werdegang ist vielseitig. Die in Deutschland geborene Künstlerin mit Roots im Kongo hat sich in verschiedenen Genres bewiesen, Gospel, Rock, Afropop. Im Frühjahr diesen Jahres erscheint ihr Debüt-Album "Mirrors & Windows". Stark beeinflusst von westafrikanischen Rhythmen, von kongolesischer Rumba, aber auch von klassischem Soul und Jazz. Neben ihrer musikalischen Tätigkeit ist Melane auch als Aktivistin unterwegs. Äußert sich auf sympathische und unterhaltsame Weise zu gesamtgesellschaftlichen Themen, zu Rassismus und Identität, dazu, wie es ist, in Deutschland Schwarz zu sein. Bei COSMO Wild Card wird Melane gemeinsam mit den Ruffcats ihre neuen Songs performen. Weltpremiere…eine charismatische Performerin mit einer Band, die musikalisch in der absoluten Top-Liga spielt. Ein Match made in Heaven!