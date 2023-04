COSMO DJ Session

Seit über fünfzehn Jahren ist Daniel Fernando Wahl a. k. a. Daferwa Teil der internationalen Club-Diaspora. Er ist Gründervater legendärer Partys und aktiver Teil eines aktiven Netzwerks aus DJs, Produzenten und Künstlern. Als Resident-DJ und Musikautor hat er bei COSMO den Sound seit 2009 on und off air, mitgeprägt. Neben Karibischen und Lateinamerikanischen Sounds ist Daferwa mit verschiedenen Spielarten elektronischer Musik ausgestattet.Trends riecht er lange, bevor sie durch die Decke gehen.

Der perfekte Mix aus Rhythmus, Melodie und Bass ist sein Markenzeichen. Jährliche DJ-Touren in seiner zweiten Heimat Mexiko und Club-Gigs in London, Paris, Los Angeles oder bei renommierten Festivals wie dem North Sea Jazz Festival in Rotterdam, haben ihm internationale Anerkennung gebracht. Dieses Jahr wurde er zum Kurator des Club Summits der Worldwide Music Expo (Womex) auserkoren.