COSMO Wild Card - Essen // 19.10.24

Emir Taha

Emir Taha verbindet die Melancholie Anatoliens mit den Sounds von Morgen. Er wurde 1997 in Antalya geboren und wuchs in Ankara auf, zog mit seiner Familie aber auch kreuz und quer durch die Türkei. Dabei war seine Akustik-Gitarre seine ständige Begleiterin, fast wie eine zweite Heimat.

Die klassische Singer-Songwriter-Schule schimmert in all seinen zärtlichen Liedern durch, doch seine romantisch-poetischen Geschichten werden von sehr unterschiedlichen Beats untermalt.

Er klingt mal akustisch, mal elektronisch – mal tanzbar, mal melancholisch und singt mal Türkisch oder Englisch. Falsett-Gesang im Stil von The Weeknd trifft auf Orient-Melodien, Trap-Beats, Dreamy Pop oder Anatolischen Boogie. Mit "B.S.G." landete er 2021 einen Nummer-1-Hit in der Türkei, in seiner Wahlheimat London produzierte er drei EPs und sein brandheißes Debütalbum "E.T. phone home".

In seinen Shows mixt Emir Taha jugendliche Lebensfreude mit zeitlosen Melodien und fetten Grooves, ein unvergessliches Live-Erlebnis - intim und mitreißend zugleich.