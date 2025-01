Mit dabei sind:

Biyon Kattilathu – Motivationscoach, Autor und Entertainer

Gazelle – Content Creatorin und Comedienne

Negah Amiri – Comedienne und Moderatorin

"Der Gynäkollege" aka Dr. Mertci Usluer – Content Creator und Arzt

“Conny from the Block” aka Tülin Sezgin – Content Creatorin Comedienne

Khalid Bounouar– Standup-Comedian

GReeeN – Rapper und Sänger

Tijen Onaran – Autorin, Unternehmerin und Jurorin bei "Die Höhle der Löwen"

Jede Show ist anders! Games, Comedy, persönliche Geschenke, Deep Talk? Alles ist möglich!

Los geht es am 22. Januar. "Die beste Radioshow ever" hört Ihr vier Wochen lang jeden Mittwoch und Freitag von 7 bis 9 Uhr in COSMO!