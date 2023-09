Pop, Protest und Populismus

Die COSMO-Polenversteher

Stand: 20.09.2023, 06:00 Uhr

Was ist eigentlich los in Polen? Strenge Abtreibungsgesetze, Homophobie und ständige Proteste prägen unser Bild von unserem Nachbarland. Doch stimmt das wirklich? Kurz vor den Parlamentswahlen am 15. Oktober blicken Lukasz Tomaszewski und Adam Gusowski tief in die polnische Seele, brechen jede Woche mit Klischees und liefern neue Perspektiven, die zeigen: So einfach ist es nicht.