Unwissenheit - das ist das vorherrschende Gefühl dieser Folge. Unwissenheit in der Gesellschaft, in der Geschichte, in der Deutschrap-Szene und bei uns: Das Rapwort "Chabo" ist ursprünglich ein Wort aus den Sprachen der Sinti & Roma? Sinti:zze & Rom:nja wäre eigentlich die richtige, weil gegenderte Bezeichnung für diese Volksgruppen. Und warum werden sie überhaupt immer zusammen genannt, wenn sie eigentlich gar nicht so viel vereint? Außer die Vertreibung und Verfolgung, insbesondere zur NS-Zeit, über die wir (wieder Unwissenheit!) viel zu wenig gelernt haben.

Also viel aufzuarbeiten in dieser Folge Machiavelli und was für ein Glück, dass Vassili Golod und Jan Kawelke so geduldige und kluge Gäste haben: Rom Gianni Jovanovic hat nicht nur das mitreißendste Lächeln, sondern auch die überzeugendsten Argumente, wenn es um seine aktivistischen Ziele geht. Seit Jahren engagiert sich der Kölner für die Rechte der Rom*nja & Sinti*zze. Zuletzt krempelte er in der WDR-Sendung "Kölner Treff" die deutsche Sprach-Ignoranz auf Links.

Tomkat ist Sinti-Rap-Pionier aus Osnabrück und kennt sich nicht nur mit Rap-Flows, sondern auch mit Redefluss aus und teacht Musik-Basics genauso wie Sinti-Geschichte. Sinto Chawo steht in seinen Fußstapfen. Der Rap-Newcomer aus Köln wuchs mit Eminem und Django Reinhardt auf, die perfekte Kombi also für eine vielseitige Musikkarriere. Unwissenheit - sollte nach dieser Folge ein bisschen weniger sein, wenn ihr bei uns noch welche gefunden habt, schreibt uns gerne.