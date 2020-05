Machiavelli Push #4 - Sido über Rothschild, Ken über Bill & Jay-Z über den Mord an Ahmaud Arbery 

Salwa Houmsi und Jan Kawelke haben Kopfschmerzen. Verschwörungsideolog*innen würden wohl sagen, das liegt an den Chemtrails - auch wenn gerade kaum Flugzeuge fliegen. Aber so ist es mit dem Verschwörungsdenken nun mal, viel Sinn ergibt das selten. Und trotzdem liegt das Verbreiten kruder Gedanken gerade im Trend. Auch Deutschrap ist davor nicht sicher: Fler beispielsweise teilt in seiner Telegram-Gruppe fleißig Verschwörungsvideos und Sido spricht über gleichgeschaltete Medien und mächtige Frankfurter Bankiersfamilien.

Während in Deutschland wissend oder unwissend gefährlicher Unfug verbreitet wird, wird in den USA erneut ein schwarzer Mensch Opfer eines rassistischen Mordes. Jay-Z und seine Freunde fordern Konsequenzen und Salwa und Jan hören sich an, wo Jay-Z in seiner Diskographie schon mal mit dem Gesetz in Konflikt kam. Machiavelli Push mit dem Update über Rap & Politik und hoffentlich ein wenig Lockerung in der Stirn.

Sido bei Ali Bumaye – Interview