Machiavelli Push #27

BRKN hat uns alle in den Arm genommen, als wir es am meisten gebraucht haben. Der goldbezahnte deutsche D'Angelo aus 361 trägt für unsere gemeinsame Folge zwar weder Grills noch bordeauxrotes Sakko, dafür hat er aber ein paar hochpolitische Thesen dabei.

Zum Beispiel: Die CDU verharmlost rechte Gewalt und Gesundheitsminister Jens Spahn macht vor allem eins: alles immer schlimmer. Masken, Tests, Impfungen, Masken - man kommt bei Spahn-Skandal gar nicht mehr hinterher. Deswegen haben wir das in dieser Folge Machiavelli Push mal zu Dritt versucht aufzudröseln. Hilfe von politischer Seite gab's dabei von Sarah-Lee Heinrich, Mitglied der Grünen Jugend, und Edwin Greve, Politiker der Partei "Die Urbanen".

Natürlich sprechen wir auch in dieser Folge über unsere aktuellen Lieblingssongs und über einen Lieblingssong aus einer vergangenen Folge, der kam nämlich von BRKN. Auf "1991" erwähnt BRKN den in Hanau ermordeten Ferhat Unvar und erzählt in der Folge, warum ihm das wichtig war. Außerdem sprechen wir über abgeschleppte Autos, nächtliche Shoppinganfälle und schlechte Spitznamen für Schurken.