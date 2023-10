FAQ – SATARII & Luisa Gaffron

Die eine steht vor Filmkameras, die andere vor Mikrofonen - was beide eint: Ihre klare Haltung und ihre starke politische Stimme. Luisa-Céline Gaffron hat im Tatort mitgespielt, war für den Deutschen Schauspielpreis nominiert und ist aktuell in der ARD Mediathek im Polit-Drama "Und morgen die ganze Welt" zu sehen. SATARII konnte man letztens noch auf der Bühne beim COSMO Festival sehen, die Mannheimerin hat gerade ihre EP “Cyberpunch” rausgebracht, auf der sie über ihre Familiengeschichte erzählt, vom Aufwachsen und Leben in Deutschland und feministische Kampfansagen macht.