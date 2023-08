Es haben sich nämlich einige gewundert, dass Little Simz so kurz nach ihrem preisgekrönten Magnum Opus "Sometimes I Might Be Introvert" direkt wieder ein neues Album angekündigt hat. Aber alle Scheinwerfer waren auf der Rapperin und diesen Moment wollte sie nutzen: "Figure this is the moment, I gotta speak now". Sprechen über Lügen, Hinterhalte, falsche Versprechungen und ein System, das seit Jahrzehnten vor allem Women of Color ausbeutet. Jan Kawelke geht mit "No Thank You" auf eine Reise durch die Musikindustrie, von Little Richard und Big Mama Thornton, über TLC und das ABC der Musik-Rechte.

Eine Folge für alle Musiker*innen und die, die es werden oder sie zumindest besser verstehen wollen.