Die Beatles, Jay-Z, Metallica - Haftbefehl reiht sich mit seinem Albumtitel ein in diese Riege der Giganten. Dabei birgt der Name seines zweiten großen Werks nicht nur seine (absolut legitimen) Ambitionen auf den Rockstar-Status (er ist vermutlich der letzte echte Deutschlands), sondern erzählt uns auch von einem anderen Größenwahn: seiner Liebe zu Kokain. Haftbefehl "Sitz' bei Ali in der Küche, Ahornstraße in Griesheim" und erzählt uns von seinem Leben. Dem Leben des Drogendealers und all seinen Akten. Es ist die klassische Story. 1001 Mal in der Popkultur und in der Realität erzählt. Sei es Tony Montana oder Tony Hamadi, Pablo Escobar oder El Chapo. Alle großen Gestalten des Drogenhandels durchleben dieselbe Story: Vom kaltblütigen Aufstieg, dem Hochmut, der Paranoia und dem Fall. Haftbefehl nimmt uns mit in sein Leben zwischen Offenbach und Istanbul, Frankfurt und Hamburg, erzählt von Kokainrouten, Schmuggel, Depressionen, Sex, Drogen und rollenden Steinen. Und erzählt uns damit viel über die Gesellschaft und ihren Umgang mit Kokain.