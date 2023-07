"Changes", "Dear Mama", "California Love", die großen 2Pac-Hits kennen vermutlich die meisten. Eher unbekannt ist vielen aber wahrscheinlich das Debütalbum vom vielleicht größten Rapper der Geschichte: "2pacalypse now". Ein Album, über das der Vize-Präsident der USA damals sagte, es hätte keinen Platz in der Gesellschaft. Warum sich dieser hochrangige Politiker damals zu so einem öffentlichen Statement hinreißen ließ und was das alles mit dem Mord an einem Polizisten zu tun hat, hört ihr in der aktuellen Folge.

Rap-Lyric-Chefchirurg Jan Kawelke seziert das Album, das der Startschuss zu 2Pacs Aufstieg war. Das uns so viel erzählt über die damalige US-Gesellschaft, die geprägt war von Rassismus und Unterdrückung (und es bis heute ist). Ein Album, das uns erklärt, wie 2Pac sich selbst erfand, wie aus dem einfachen Kind aus New York der überlebensgroße Mythos aus Kalifornien wurde. Wie die hunderte Jahre alte Geschichte des Widerstands und der Rebellion, sein Black-Panther-Stammbaum und die Liebe zu Kunst, Tanz und Film diesen Musiker formten und wie man in all dem schon vibrieren fühlt, was daraus mal wachsen würde.

Triggerwarnung: Vergewaltigung und Gewalt gegen Kinder von Minute 29'50 bis 34'28.

