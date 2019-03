Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik

Um das herauszufinden sind Vassili und Jan nach London geflogen. Waren mit 4000 Menschen in einem Club und einer Million Demonstranten auf der Straße. Haben sich mit der demaskierenden Chefkorrespondentin Annette Dittert und dem maskierten Rapper Drillminister getroffen. Außerdem dabei: BBC-Journalist Nesta McGregor und Jung-Aktivistin Kira Lewis.

Unsere britischen Freunde beschäftigen uns. Dabei sind sie in letzter Zeit vor allem mit sich selbst beschäftigt - und mit der Frage, ob sie noch unsere Freunde sein wollen. "Should I stay or should I go?" – die Frage treibt das Volk seit nun fast drei Jahren um. Vassili und Jan bleiben, auch wenn sie eine kurze Pause einlegen.

Die nächste Folge Machiavelli erscheint am 24.04.19.