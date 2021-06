Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik

Jan Delay & Annalena Baerbock: Vom Underground zum Mainstream

Rap trifft Politik: Jan Delay & Annalena Baerbock sprechen mit Jan Kawelke & Vassili Golod über den Weg vom Underground in den Mainstream, die Angst vor dem Kontrollverlust und darüber, was sich mit einer Grünen-Kanzlerin in Deutschland ändern würde.