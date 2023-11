Iran im Herzen. Der COSMO-Podcast zu #IranRevolution

Jasmin Tabatabai, die 1967 in Teheran geboren ist, hat schon in ihrer Kindheit die patriarchalen Denkmuster der iranischen Gesellschaft zu spüren bekommen. Die Tochter einer Deutschen und eines Iraners ist zu Zeiten der diktatorischen, aber säkularen Monarchie aufgewachsen. Sie realisierte schon als Kind, dass Frauen in Teilen der iranischen Gesellschaft weniger Wertschätzung erfahren als Männer: "Sie haben zum Beispiel immer meine Mutter etwas bedauert, dass sie nur ein Kind hat. Meine Mutter hat aber vier Kinder: Sie hat drei Töchter und einen Sohn." Die Schauspielerin und Musikerin erinnert sich noch sehr lebhaft an die Zeit der Revolution und die damit einhergehenden harten Einschnitte für iranische Frauen. Ihre Familie verließ das Land nachdem die Mullahs 1979 an die Macht kamen. Tabatabai reiste noch bis zu ihrem 19. Lebensjahr in den Iran und erlebte dort die Repressionen, mit denen Frauen unter dem neuen Regime konfrontiert waren.

Die prominenteste Maßnahme des Mullah-Regimes: Der Schleierzwang. Doch darüber hinaus werden Frauen in Iran auch systematisch vor Gericht benachteiligt. Zum Beispiel in Fragen des Erbrechts, Scheidungsrechts oder Sorgerechts. Dabei gilt grundsätzlich, dass die Aussagen einer Frau vor Gericht nur halb so viel wert sind, wie die eines Mannes. Ein Aspekt, mit dem sich Regisseurin Steffi Niederzoll in ihrer Arbeit für den Film "Sieben Winter in Teheran" intensiv befasst hat. Der Film erzählt die Geschichte von Reyhaneh Jabbari, die nach sieben Jahren Haft hingerichtet wurde. Ihr Vergehen: Sie hatte in Notwehr einen Mann niedergestochen, der sie vergewaltigen wollte. Ihr Fall zeigt, wie frauenfeindlich die Gesetze in Iran sind, wie auch insgesamt das Regime auf die Entrechtung und Unterdrückung der Frauen aufgebaut ist.

Fälle wie der von Reyhaneh Jabbari sind der Grund, weshalb Schauspielerin Jasmin Tabatabai im Gespräch mit "Iran im Herzen" betont, dass es bei der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung um sehr viel mehr geht, als die Abschaffung des Schleierzwangs.

"Es geht nicht um ein Stück Stoff, darum ging es nie. Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung. Wenn ich selber bestimmen kann, wie ich aussehe, wenn ich auf die Straße gehe, dann ist das eine dauerhafte Freiheit. Und natürlich ist das etwas, worüber dieses Regime, die Kontrolle behalten will – aber sie werden mit den iranischen Frauen nicht fertig und deswegen werden die Frauen auch siegen!" Jasmin Tabatabai

Frauen, wie die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, die sich aus dem Gefängnis heraus immer noch gegen die Todesstrafe, gegen Folter und für Frauenrechte einsetzt. In diesem Zusammenhang wünscht sich die Regisseurin Steffi Niederzoll mehr Solidarität aus Deutschland.

"Ehrlich gesagt, ich bin manchmal erschrocken. Gerade gibt es nicht mehr so starke Demonstrationen in Deutschland oder in Europa. Ich finde es schwierig, dass es da so wenige gibt. Immer wieder frage ich mich, warum nicht alle Frauen, die hier in Europa unterdrückt werden – weil sie zum Beispiel eine Minderheit sind – warum kämpfen die nicht für Frauen, Leben, Freiheit? Warum sehe ich das nicht so stark?" Steffi Niederzoll

Mehr Protest könnte laut Niederzoll auch dazu führen, dass deutsche Unternehmen ihre Handelsbeziehungen zu Iran einschränken oder kappen. Deutschland ist in Europa immer noch Irans stärkster Wirtschaftspartner. Auch die Bundesregierung könnte laut Schauspielerin Jasmin Tabatabai mehr tun, um sich im Sinne der feministischen Außenpolitik hinter die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung zu stellen.