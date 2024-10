Iran im Herzen: Lachen, Leben, Freiheit 

Roxana Samadi ist Tochter des iranischen Regisseurs Ali Samadi Ahadi und der deutschen Schauspielerin Caroline Schreiber. Sie ist in die Fußstapfen beider Eltern getreten, hat als Kind mit Synchronsprechen angefangen, dann geschauspielert, wie in der Serie "Para - Wir sind King". Jetzt ist auch ihr Regie-Debüt fertig. In "Freiheit im Herzen" zeigt Roxana, wie verschiedene Menschen in der deutsch-iranischen Community den Beginn der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Iran von Deutschland verfolgt haben. Erst herrscht eine nie dagewesene Einigkeit, doch darauf folgen Konflikte und Spaltung. Wobei alle weiter auf ein freies Iran hoffen.