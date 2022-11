Die Imbissküchendramedy "The Bear" zwischen Hektik, Hierarchie, toxischem Arbeitsumfeld und Wärme sowie "The Resort", ein origineller Mix aus Mystery, Comedy und Drama.

[04´39] "The Bear" über die stressige Arbeit in einer Imbissküche in Chicago, die einen neuen Chef bekommt, der alles neu aufstellen will.

[31´45] "The Resort" über einen Urlaub, der ungewollt in Detektivarbeit und Abenteuer mündet.

"The Bear" läuft bei Disney+ und "The Resort" läuft bei Sky und WOW.

