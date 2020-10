Serien-Podcast: "Ted Lasso" und "I know this much is true"

"Ted Lasso"

Ted Lasso ist erfolgreicher College-Footballcoach in den USA und wird aus dem Nichts Trainer einer mittelmäßigen Erstliga-Fußballmannschaft in England. Er hat keine Ahnung von dem Sport oder von der Kultur und ist eigentlich nur ein Sündenbock, gewinnt nach und nach aber die Herzen der Mannschaft, der Fans und seiner Chefin.

Warmherzig und entwaffnend

Als Fußballfan war mir klar, dass ich mir das angucken werde, und wurde mit einer sehr warmherzigen Serie mit einigen sehr großen und einigen kleinen Lachern überrascht. Sie wird glücklicherweise nicht komplett nach dem Schema "Vom Underdog zum Champion" erzählt, sondern hangelt sich an der entwaffnend positiven, optimistischen Art der Titelfigur entlang. Dazu gibt es zwar auf den ersten Blick Klischees wie den eitlen Jungstar, den alternden Muffelkapitän oder die hübsche Spielerfrau, doch viele Figuren sind besser als ihr Image und machen eine Wandlung durch.

Zweite Staffel kommt

Emily kann mit dem Sport nicht so viel anfangen, dem Wohlfühlfaktor konnte aber auch sie sich nicht ganz entziehen, auch wenn sie so manch etwas alter Gag mehr gestört hat als mich. Die Handlung spielt größtenteils außerhalb des Platzes, aber die wenigen Fußballszenen sind gar nicht so schlecht wie sonst. Ich freue mich auf die zweite Staffel, in der wohl auch ein deutscher Spieler vorkommen soll.

"I know this much is true"

Die Miniserie erzählt die Lebensgeschichte der Zwillinge Dominick und Thomas. Letzterer war schon als Kind ein Außenseiter, gilt später als psychisch krank und wird nach einem krassen Vorfall eingewiesen. Dominick kümmert sich sein ganzes Leben aufopferungsvoll um seinen Bruder und muss nebenbei immer wieder zusätzliche Tragödien wie einen prügelnden Stiefvater, den Tod der geliebten Mutter, einen weiteren tragischen Todesfall, das Scheitern seiner Ehe oder einen schweren Unfall wegstecken.

Tolle Performances

Dieses ganze Leid hat mir beim Gucken schwer zugesetzt. In jeder Folge passiert etwas Schreckliches, Dominick kämpft gegen die Ungerechtigkeiten des Lebens und für das Recht seines Bruders und verliert dennoch fast jedes Mal. Mark Ruffalo ("Hulk") spielt beide Brüder und liefert eine intensive, mitreißende, Emmy-gekrönte Performance ab, aber auch die Nebendarsteller wie Archie Panjabi ("Run", The Good Wife"), Ex-US-Talkmasterin Rosie O´Donnell oder Philip Ettinger, der Dominick und Thomas als Teenie spielt, fanden Emily und ich sehr, sehr gut.

Ein Meisterwerk

Wir beide konnten immer nur eine Folge am Stück gucken, weil die Handlung so intensiv und traurig ist. Dennoch finde ich die Serie extrem fesselnd, auch weil sie wichtige Fragen des Lebens stellt. Wieviel Leid können wir ertragen? Warum muss eine Familie so viel mitmachen? Ist eine psychische Krankheit erblich? Heilbar? "I know this much is true" ist anstrengend, fordernd - und wir sind uns einig: Ein Meisterwerk.

Wo:

"Ted Lasso" gibt es bei Apple TV+, "I know this much is true" bei Sky.

