"Grand Army" und "Sex" - Wie ordne ich meine Gefühle?

Glotz und Gloria - Der COSMO Serien-Podcast

Serien-Podcast: "Grand Army" und "Sex"

Von Jörn Behr

In der neuen Folge freut sich Jörn über einen Neuzugang in seiner Lieblingskategorie 'High School Serien': "Grand Army" erzählt authentisch von Schüler*innen in New York. Ebenso authentisch ist Emilys Wahl in dieser Folge: Die Kurzserie "Sex" handelt von einer emotional verwirrten Beratungshotlinerin.