Seit sie 11 Jahre alt ist, steht Lavinia Wilson jedes Jahr vor der Kamera und spielt die unterschiedlichsten Rollen in Film und Fernsehen. Seit ein paar Jahren ist sie immer häufiger in richtig guten Serien zu sehen: "Andere Eltern", "Drinnen", "The Billion Dollar Code", "Legal Affairs".

[ab 01´22] "Legal Affairs"

Leo Roth ist eine berühmte und berüchtigte Medienanwältin in Berlin. Mit ihrer Kanzlei kämpft sie um das öffentliche Ansehen von bekannten und auch unbekannten Menschen. Ihr Motto: Hauptsache gewinnen - egal wer dabei unter die Räder kommt. Ihre Fälle reichen von Datenklau, Deep Fakes, Rufmord bis hin zu tatsächlichen Todesfällen und Selbstmorden.

Mit "Legal Affairs" ist es Lavinia und dem Serienteam gelungen, eine dicht erzählte, packende Geschichte zu erzählen, die den Kampf um die Deutungshoheit in der heutigen Medienlandschaft auseinandernimmt. Dabei war Lavinia mit manchen Wendungen in der Story nicht immer einverstanden.

[ab 40´10] "The Billion Dollar Code"

Hat Google Earth einer kleinen deutschen Medienkunstagentur den Algorithmus geklaut und nur so eine der erfolgreichsten Apps erschaffen können? Der reale Patentstreitfall aus den 90er Jahren wird in "The Billion Dollar Code" aufgerollt. Lavinia Wilson spielt darin schon wieder eine Anwältin, die zudem auch noch Lea heißt, was ja verblüffend nah an Leo dran ist. Lea ist allerdings eine Anwältin, die sich im David-gegen-Goliath-Fall auf die Seite der Guten schlägt.

Im Gespräch mit Emily und Jörn erzählt Lavinia Wilson von den schwierigen Drehbedingungen, die aber nicht vergleichbar sind mit dem Parforceritt, der die preisgekrönte Corona-Serie "Drinnen - Im Internet sind alle gleich" für sie war.

"Legal Affairs" ist in der ARD-Mediathek zu sehen und "The Billion Dollar Code" bei Netflix. "Drinnen - Im Internet sind alle gleich" ist bei ZDFneo erschienen.

