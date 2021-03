Berlinale Spezial

Die Berlinale gliedert sich in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände in zwei Teile: Vom 01. bis 05. März, dem regulären Berlinale Zeitraum, findet das Industry Event für Pressevertreter*innen digital statt, bevor vom 09. bis 20. Juni dann das Summer Special die Gelegenheit schafft, einen Großteil der Filmauswahl 2021 noch einmal in den Berliner Kinos zu schauen.