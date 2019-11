Glotz und Gloria - Der COSMO Serien-Podcast

Serien-Podcast: Beim Seriencamp 2019 - Wo liegt "Hindafing"?

Von Emily Thomey und Jörn Behr

Auf Einladung des Podcasts "Skip Intro" (Puls/BR) waren Jörn und Emily beim Seriencamp 2019 in München. Auf dem Festival haben sie vor Publikum über Serienintros gesprochen und außerdem Maximilian Brückner getroffen, der mit seiner großartigen Politsatire "Hindafing" jetzt in die zweite Staffel gegangen ist. Im Interview sprechen die drei über Schauspieleregos, Körperlichkeit, Improvisation, Satire - und warum eine Fortsetzung der Serie so schwer war und ist.