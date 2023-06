Der Soundtrack von... Maïa Barouh

Im Mittelpunkt ihres Schaffens steht seitdem ihre kreative Auseinandersetzung mit ihrer franko-japanischen Identität. Darin stecken der Wahnsinn von Tokio, Folkballaden, Rap, Elektronik und Global Pop - sowie Liebe, Humor, Wut und Melancholie.

In ihrem Soundtrack erinnert sie sich an ihren Vater Pierre Barouh sowie an Ryuichi Sakamoto und Baden Powell, entführt uns in die faszinierende Musikwelt Japans und erzählt von den schönsten Songs ihres aktuellen Albums AIDA.