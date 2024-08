Auf TikTok und Instagram kommt man gerade nicht an ihr vorbei. Viele Nutzer:innen unterlegen ihre eigenen Videos dort mit Tinashes Song "Nasty". Die Musikerin selbst erklärt die Beliebtheit des Songs damit, dass er sowohl catchy ist, als auch großes Meme-Potential hat. Sie fragt sich darin, ob sie jemals jemanden finden wird, der kompatibel genug mit ihrer Art ist: "Is somebody gonna match my freak?". Auf ihrem Album "Quantum Baby" stellt sich Tinashe dem großen Gefühlschaos, das Beziehungen anrichten können. Mal ist sie verführerisch in ihren Texten, dann wieder unsicher oder sogar hoffnungslos.

Electronic Pop meets R&B-Ikonen

"Quantum Baby" hat Tinashes typischen Pop-Sound mit R&B-Einflüssen – stellenweise erinnert das an 90s-Ikonen wie Brandy oder Janet Jackson, gerade wenn der Fokus auf ihren Vocals liegt. Das Ganze kombiniert sie mit modernen Trap-Beats und EDM-Elementen. "Nasty" ist bereits ein tanzbarer Sommerhit, aber auch Songs wie "No Broke Boys" sind definitiv für den Dancefloor gedacht.

Tinashe sitzt am Steuer

Inzwischen ist Tinashe auch als Produzentin in ihre eigene Musik mit involviert. In dem Zusammenhang gab sie schon einmal zu, dass sie oft auch während des Autofahrens an ihrer Musik arbeite. Im Musikvideo zu "Getting No Sleep" sitzt die Musikerin aus Los Angeles ebenfalls hinterm Steuer, während ihre zarten Vocals auf einen Drum-'n'-Bass-Beat treffen. In einer verlassenen Gegend steigt sie aus dem Auto aus und besucht eine Bar, in der sie auf ihre Doppelgängerin trifft. Die beiden Versionen von Tinashe teilen einen leidenschaftlichen Kuss miteinander - zwischendurch sieht man alles durch eine Wärmebildkamera. Die Message ist klar: Mehr Selbstliebe, statt den Fokus auf Beziehungen zu legen.

Schrödingers Katze der Pop-Musik

Tatsächlich ist für Tinashe heutzutage die wichtigste Beziehung die zu sich selbst – und das auch, wenn es um ihre Musik geht. 2019 trennte sie sich von ihrem damaligen Label RCA und ist seitdem als Independent-Künstlerin unterwegs. Nachdem sie zuvor klar im Mainstream-Pop verankert war, geht sie seitdem ihrer eigenen künstlerischen Vision nach. Und das scheint genau der richtige Weg für sie zu sein, denn "Nasty" war bereits ein riesiger Erfolg, bevor "Quantum Baby" erschienen ist. Um bei der Quantenphysik zu bleiben, ist Tinashe wirklich die "Schrödingers Katze" der Pop-Musik: Sie ist jetzt endlich da, aber war eigentlich schon die ganze Zeit da.