Zuhause bei Daptone

Thee Sacred Souls versprühen auf "Got A Story To Tell" ihren unverkennbaren Retro-Charme. Es rauscht und knistert hier und da ein wenig, was dem Sound eine organische, nostalgische Note verleiht. Mit dem Label Daptone Records ist die Band bei einer der bekanntesten Adressen für diesen Vintage-Sound zuhause. Daptone ist ein wichtiger Bestandteil des Soul-Revivals der letzten Jahrzehnte und hat unter anderem mit den mittlerweile verstorbenen Künstlern Charles Bradley und Sharon Jones zusammengearbeitet, die dank Daptone zu später Berühmtheit gelangten. Die Inhouse-Band des Labels, die Dap-Kings, hat sowohl Bradley und Jones als auch die britische Ausnahmemusikerin Amy Winehouse als Backing-Band begleitet.

Dap-Kings-Mitglied und Labelchef Gabriel Roth a. k. a. Bosco Mann entdeckte Thee Sacred Souls, nahm sie unter Vertrag und produzierte nun auch ihr zweites Album in seinem Studio in Kalifornien. Mit "Got A Story To Tell" liefern Thee Sacred Souls warme Retro-Sounds für den Herbst. Sie erfinden den Soul nicht neu, sondern führen ihre Soul-Lovestory konsequent weiter.