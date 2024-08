Am deutlichsten wird das auf dem Album im einzigen spanischsprachigen Song "Sabor A Mi". Mit dem Song wollen sie dem Publikum verdeutlichen, dass sie sich auf ihre eigenen Wurzeln beziehen, sagt Sängerin Jazmine Alvarado. "Sabor A Mi" ist ein Cover-Song. Im Original stammt er aus den späten 50er-Jahren vom mexikanischen Songwriter Álvaro Carillo, wurde danach viele Male neu-interpretiert und gilt als ein Klassiker des Chicano Soul. The Heart Souls orientierten sich an der Version von El Chicano. Der Track bildet zusammen mit "Somebody Please" (im Original von der US-Band The Vanguards) die einzigen Cover auf dem Album.

Newcomer und Szene-Größen

Bei der Album-Produktion konnte sich die junge Band über Support von den Produzenten und Musikern Leon Michels a.k.a. "El Michels Affair" und Tommy Brenneck, u.a. bekannt als Bandleader der Instrumental-Band Menahan Street Band, zwei Big Names der Retro-Funk und -Soul-Szene, freuen. Beide stehen für einen lässigen Vintage-Sound, der auch auf "Forever & Ever" eindeutig rüberkommt. Leon Michels wurde auf Thee Heart Tones aufmerksam, hat sie bei seinem Label Big Crown gesigned und ist nach L.A. geflogen.

Dort haben sie innerhalb von fünf Tagen im Diamond West Studio von Tommy Brenneck in Pasadena die Songs aufgenommen. Entstanden sind diese vielen Downtempo-Tracks fürs romantische Slow-Dancing. Es sind ganz klassische Love-Songs, durchaus auch mit viel Herzschmerz über Trennungen und Liebeskummer. Thee Heart Tones führen mit ihrem Debüt-Album "Forever & Ever" insgesamt konsequent und scheinbar mühelos das Chicano Soul-Revival der letzten Jahre an der Seite anderer etablierterer Artists wie Thee Sacred Souls oder Los Yesterdays weiter fort.